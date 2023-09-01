ميتا تقدم خططًا مدفوعة وخالية من الإعلانات لتبديد مخاوف الخصوصية

قد تضيف Meta خيار الاشتراك المدفوع إلى Instagram و Facebook في أوروبا، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. تهدف الطبقة الخالية من الإعلانات إلى معالجة لوائح الاتحاد الأوروبي (EU) التي قللت من بعض طرق جمع البيانات الأكثر ربحًا في Meta. وقالت الشركة في أبريل/نيسان إن الإعلانات في الاتحاد الأوروبي تشكل 10% من إجمالي إيرادات الشركة.

ستكون هذه الخطوة هي المرة الأولى التي تنحرف فيها Meta عن نموذجها القياسي لمنصة مجانية واحدة مدعومة بالإعلانات (وجمع البيانات المرتبطة بها). وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن الشركة ستواصل تقديم إصدارات مجانية مدعومة بالإعلانات من فيسبوك وإنستغرام في الاتحاد الأوروبي. من غير المعروف بالضبط متى ستطلق الشركة المستويات الخالية من الإعلانات أو كم ستكلفها.

يعتقد "المطلعون" في الشركة، الذين استشهدت بهم صحيفة نيويورك تايمز، أن تقديم نسخة مدفوعة خالية من الإعلانات يمكن أن يساعد في "تخفيف مخاوف بعض المنظمين الأوروبيين"، حتى لو كان عدد قليل من الناس يستخدمونه. وأضافوا أن المستوى الاختياري "يمكن أن يخدم مصالح ميتا في المنطقة".

يمثل خيار خالي من الإعلانات للمستخدمين الأوروبيين أحد أهم الانقسامات بين التكنولوجيا الاستهلاكية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لقد اضطرت ميتا والمنصات الاجتماعية الأخرى إلى التكيف مع تطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) واللوائح الأخرى. فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 1.2 مليار يورو على شركة Meta في شهر مايو بسبب نقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى خوادم مقرها الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تم تغريم الشركة بمبلغ 265 مليون يورو في عام 2022 لفشلها في منع سرقة أرقام الهواتف المحمولة لملايين مستخدمي فيسبوك (والبيانات الأخرى) ونشرها عبر الإنترنت.

وقال آنو برادفورد، أستاذ القانون بجامعة كولومبيا، لصحيفة نيويورك تايمز: "يظهر هذا أن شركات التكنولوجيا تمتثل للوائح الرقمية للاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى أنها تظل مدينة بالفضل للحكومات وليس العكس".