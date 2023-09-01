200 ألف قطعة أثرية مصرية مسروقة في بريطانيا (فيديو)

أوضح الدكتور مجدي شاكر، الباحث الرئيسي في مجال الآثار، أن الصورة المتداولة للاعب المصري محمد صلاح أمام تمثال مصري في المتحف البريطاني، تتحدث بنفسها، مشيرا إلى أن المتحف البريطاني يحتفظ بحوالي 110,000 قطعة آثار مصرية تم نهبها.

التمثال الذي نشر محمد صلاح صورته أمامه بالمتحف البريطاني مسروق

وأشار شاكر، خلال مكالمة هاتفية في برنامج "المصري أفندي" الذي يُبث على فضائية "المحور"، إلى أن إجمالي القطع الأثرية المصرية في بريطانيا تجاوزت الـ 200,000 قطعة، مؤكدا أن التمثال الذي كان محمد صلاح أمامه، مسروق، ويبلغ وزنه حوالي 10 أطنان.

وأضاف الدكتور مجدي شاكر، أن لدينا الفرصة لاستعادة الآثار المصرية المفقودة والمنهوبة، ودعا إلى عقد مؤتمر عالمي للمطالبة بإعادة الآثار المصرية المنهوبة.

وشدد على أن مصر قد استعادت حوالي 29,000 قطعة أثرية منذ عام 2011 وحتى الآن، وكانت هذه القطع مسجلة، مشيرا إلى وجود 55 متحفًا دوليًا تحتفظ بمليون قطعة أثرية تمت سرقتها من مصر.