50 Cent في مرمى الانتقادات بعد رميه الميكروفون وإصابة مذيعة في رأسها
تصدر اسم مطرب الراب العالمية الأمريكي، 50 Cent، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن قام بإلقاء ميكروفون خلال عرضه على مسرح "Crypto.com" أرينا في لوس أنجلوس، ما أدى إلى تضرر إمرأة وإصابتها في رأسها إصابة بالغة، والأمر الذي تسبب حالة من الجدل.
بعد تصرّفه المفاجئ والعنيف على المسرح، قامت شرطة لوس أنجلوس بالتحقيق في حادثة 50 Cent، وذلك بعد أن واجه مطرب الراب مجموعة من الأخطاء التقنية في الميكروفونات التي كانت تُعطى له على المسرح أثناء أدائه، مما أثار غضبه.
50 Cent يثير الجدل بعد إصابة امرأة في رأسها بالميكروفون
انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطرب الراب 50 Cent، وهو يتسلّم الميكروفون الأخير ليجده أيضاً معطّل فيقوم برميه بقوة، غير مبالٍ بخطورة الموضوع، ما أدى لإصابة مباشرة في رأس إحدى المذيعات التي كانت متواجدة بالقرب من المسرح.
كما انتشرت مقاطع عديدة من قبل المتابعين للحادث ومن زوايا مختلفة وثّقت تصرّف المطرب العنيف ليتصدر اسمه الترند.
محامي 50 Cent يدافع عنه
قال سكوت ليمون، محامي 50 Cent ، إنه تحدث إلى الشرطة وقال في بيان ما معناه أن موكله "لا يضرب أي شخص عمدًا أبدًا، وأي شخص يقول شيئًا مختلفًا لا يملك كل الحقائق وهو مضلل".
المرأة المصابة إعلامية شهيرة
تفاجأ الجماهير من أن المرأة التي إصيبت هي مذيعة راديو شهيرة في راديو 106 تدعي "بريهانا مونيجين"، وكانت مصابة بجرح بالغ في رأسها وسرعان ما انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وأعرب الجماهير عن حزنهم لتصرفه العدائي أمام جماهيره.
وعلى الفور ذهبت مقدمة برنامج "Power 106 Los Angeles" إلى الذهاب للمستشفى وتلقي العلاج من جرح في رأسها، كما قدّمت لاحقاً تقريراً للشرطة تتهم فيه 50 سينت بالضرب الإجرامي المقصود، وبحسب ما ورد فقد أخبرت الشرطة أن مغني الراب نظر إليها قبل أن يرمي الميكروفون على وجهها.
والجدير بالذكر بعد أن هز مقتل Pop Smoke مجتمع الهيب هوب في فبراير الماضي، قرر 50 Cent أن يكمل مسيرته ويخلد إرثه.