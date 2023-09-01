50 Cent في مرمى الانتقادات بعد رميه الميكروفون وإصابة مذيعة في رأسها

تصدر اسم مطرب الراب العالمية الأمريكي، 50 Cent، محركات بحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد أن قام بإلقاء ميكروفون خلال عرضه على مسرح "Crypto.com" أرينا في لوس أنجلوس، ما أدى إلى تضرر إمرأة وإصابتها في رأسها إصابة بالغة، والأمر الذي تسبب حالة من الجدل.

50 Cent

بعد تصرّفه المفاجئ والعنيف على المسرح، قامت شرطة لوس أنجلوس بالتحقيق في حادثة 50 Cent، وذلك بعد أن واجه مطرب الراب مجموعة من الأخطاء التقنية في الميكروفونات التي كانت تُعطى له على المسرح أثناء أدائه، مما أثار غضبه.

50 Cent يثير الجدل بعد إصابة امرأة في رأسها بالميكروفون

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطرب الراب 50 Cent، وهو يتسلّم الميكروفون الأخير ليجده أيضاً معطّل فيقوم برميه بقوة، غير مبالٍ بخطورة الموضوع، ما أدى لإصابة مباشرة في رأس إحدى المذيعات التي كانت متواجدة بالقرب من المسرح.

كما انتشرت مقاطع عديدة من قبل المتابعين للحادث ومن زوايا مختلفة وثّقت تصرّف المطرب العنيف ليتصدر اسمه الترند.

50 Cent

محامي 50 Cent يدافع عنه

قال سكوت ليمون، محامي 50 Cent ، إنه تحدث إلى الشرطة وقال في بيان ما معناه أن موكله "لا يضرب أي شخص عمدًا أبدًا، وأي شخص يقول شيئًا مختلفًا لا يملك كل الحقائق وهو مضلل".

50 Cent is now a suspect in a battery case after throwing a mic at a woman which hit her in the head at a show.

pic.twitter.com/UPw9PaiqqK — Daily Loud (@DailyLoud) August 31, 2023

المرأة المصابة إعلامية شهيرة

تفاجأ الجماهير من أن المرأة التي إصيبت هي مذيعة راديو شهيرة في راديو 106 تدعي "بريهانا مونيجين"، وكانت مصابة بجرح بالغ في رأسها وسرعان ما انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي وأعرب الجماهير عن حزنهم لتصرفه العدائي أمام جماهيره.

50 Cent

وعلى الفور ذهبت مقدمة برنامج "Power 106 Los Angeles" إلى الذهاب للمستشفى وتلقي العلاج من جرح في رأسها، كما قدّمت لاحقاً تقريراً للشرطة تتهم فيه 50 سينت بالضرب الإجرامي المقصود، وبحسب ما ورد فقد أخبرت الشرطة أن مغني الراب نظر إليها قبل أن يرمي الميكروفون على وجهها.

والجدير بالذكر بعد أن هز مقتل Pop Smoke مجتمع الهيب هوب في فبراير الماضي، قرر 50 Cent أن يكمل مسيرته ويخلد إرثه.

