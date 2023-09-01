امرت جهات التحقيق بحبس عناصر تشكيل عصابي ببورسعيد تخصص نشاطهم الإجرامي فـي سرقة السيارات وإعادة المسروقات، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس عصابة سرقة السيارات ببورسعيد

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد، قيام (5 أشخاص "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـي سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين وبحوزة أحدهم سيارة تاكسى مبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن 4 سيارات - أجزاء من سيارة وجارى ضبط المتهم الهارب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس المتهم بإدارة شبكة إنترنت هوائية

كما أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية ،بحبس شخص 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامه بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادي.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على (عدد 4 "راوتر"لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – عدد 3 طبق هوائي خاص بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.