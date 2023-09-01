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السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أكثر المحافظات ارتفاعاً في درجات الحرارة اليوم الجمعة.. حر نار

بوابة الوفد الإلكترونية

سجلت عدة محافظات ارتفاعا شديدا في درجات الحرارة اليوم الجمعة، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي لها عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن أكثر المحافظات حرارة اليوم، والأحوال الجوية وحالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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طقس حار وارتفاع في الرطوبة.. تعرف على درجات الحرارة بالشرقية

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حار نهارًا معتدل ليلًا والعظمى 37 .. طقس كفرالشيخ اليوم الجمعة 1-9- 2023


وجاءت أسوان في المقدمة، حيث سجلت أعلى درجات الحرارة اليوم بواقع 45 مئوية، يليها شرم الشيخ بـ 43 مئوية، يليها سوهاج بـ 42 مئوية، يليها المنيا بـ 37 مئوية يليها القاهرة بـ 37 مئوية، يليها الإسكندرية بـ 34 مئوية، يليها بورسعيد بـ 32 مئوية، يليها مطروح بـ 30 مئوية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة تشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وترتفع نسب الرطوبة ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس.

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