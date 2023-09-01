الاتحاد والهلال.. سالم الدوسري يقلب الطاولة ويسجل الرابع

نجح الهلال في قلب الطاولة على الاتحاد في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.

وقلب الهلال تأخره إلى تقدم بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في لقاء مثير بين الفريقين.

وسجل سالم الدوسري رابع أهداف الهلال في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

ويتواجد فريق الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الوصيف بنفس رصيد النقاط، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل.

دخل فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود – البليهي – كوليبالي - الشهراني

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – ميتروفيتش

بينما دخل الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. شراحيلي .. عمر .. مدالله

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. رومارينهو

الهجوم: حمدالله .. بنزيما