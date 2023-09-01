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السبت 02 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

محمد الباز: "زيارة الرئيس السيسي للكاتدرائية تؤكد إيمانه بقيمة المواطنة"

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

أكد الإعلامي الدكتور محمد الباز، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكاتدرائية في عيد الميلاد وعيد القيامة تأكيد كامل أن الرئيس يؤمن بقيمة المواطنة، وأنه لا يجب أن يواجه أحد مشكلة في دور العبادة.

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 أضاف محمد الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"،مساء اليوم الجمعة أن وجود الرئيس السيسي فرصة لحصول الأقباط على حقوقهم.

الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة بعد 10 سنوات أن نؤدي أداءً راقيًّا ومتحضرًا

 أشار محمد إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة فرصة بعد 10 سنوات أن نؤدي أداءً راقيًّا ومتحضرًا، وأن يؤيد كل شخص المرشح الذي يرى أنه يخدم البلد، دون الإساءة للمرشح الآخر، مردفًا: "التزم مرشحك، قول للناس تقدر تعمل إيه".

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