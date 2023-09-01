الجالية المصرية ببريطانيا تكشف موعد ومكان عزاء محمد الفايد (فيديز)

قالت ميرفت خليل، رئيس اتحاد الجالية المصرية في المملكة المتحدة وعضو حزب المحافظين، إنّ عزاء الراحل محمد الفايد، سيتم إقامة عزائه، يوم الجمعة المقبل.

وأضافت خليل، في مداخلة هاتفية عبر قناة الإخبارية، أنّ خبر وفاته كان مفاجأة للجميع، موضحة: "لم نحضر جنازته، فقد علمنا بوفاته في وقت تشييع جثمانه، ومن كان موجودا في الساحة وقت صلاة الجمعة؛ حضر صلاة الجنازة".

وتابعت: "يوم الجمعة المقبل سيقام العزاء في نفس المكان الذي شهد الصلاة على جثمانه، وهو جامع ريجينت بارك بالمركز الإسلامي وسط لندن".

الفايد عانى من مشكلات صحية في أواخر أيام حياته

وأوضحت، أن الفايد عانى من مشكلات صحية في أواخر أيام حياته؛ ما أدى إلى وفاته، كما أنه كان شخصية متميزة في بريطانيا، وله تاريخ كبير فيها.

وأشارت إلى أنه منذ وفاة نجله الأكبر “عماد”؛ لم يعد يظهر للعامة كما كان يظهر من قبل، موضحة: «وفاة ابنه سببت مشكلة نفسية كبيرة له، وتوارى عن العمل العام ثم توالت الأحداث، حيث نقل ملكية مبنى هارودز منه إلى أشخاص آخرين، وكان من الواضح أنه يريد الانسحاب من كل الأعمال والاستثمارات».