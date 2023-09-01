الاتحاد والهلال.. بونو ينقذ مرمى فريقه من هدف رابع

أنقذ الحارس المغربي ياسين بونو مرمى الهلال من هدف رابع أمام الاتحاد في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الدوري السعودي.

وكان الاتحاد قد صنع هجمة مرتدة سريعة حتى وصل كريم بنزيما إلى مرمى ياسين بونو ولكن الحارس المغربي وتصدى للكرة على مرتين وأنقذ مرماه.

دخل فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود – البليهي – كوليبالي - الشهراني

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – ميتروفيتش

بينما دخل الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. شراحيلي .. عمر .. مدالله

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. رومارينهو

الهجوم: حمدالله .. بنزيما

ويتواجد فريق الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الوصيف بنفس رصيد النقاط، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل.