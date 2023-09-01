عاجل
مها أحمد تكشف سر موافقتها على مسلسل الليلة الكبيرة قبل قراءة السيناريو (فيديو) تفاصيل نظام الساعات المعتمدة لطلاب الهندسة بعد تقليص سنوات الدراسة (فيديو) المفتي يرد على الإخوان: هجومكم على دار الإفتاء دليل على تهاوي أفكاركم المتطرفة وزير التعليم العالي يتابع الخطوات التنفيذية لتصنيع أول سيارة كهربائية مصرية (فيديو)
السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غدًا.. محاكمة هشام قاسم بتهمة سب كمال أبوعيطة

هشام قاسم
هشام قاسم

تواصل  الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة هشام قاسم الكاتب والناشر، على خلفية اتهامه بسب كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق.

txt

بالأدلة.. كمال أبو عيطة أفشل وزير قوى عاملة في التاريخ

txt

كمال أبو رية ضيف لميس الحديدي فى "كلمة أخيرة"

غدًا.. محاكمة هشام قاسم بتهمة سب كمال أبوعيطة: 

 تقدَّم أبوعيطة ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

كما تحققَّ نيابة بدر والشروق الجزئية، اليوم الجمعة، مع شاب متهم بقتل جاره بـ«سكين» بسبب خلافات نشبت بينهما بمدينة بدر.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب وفاة المجني عليه.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولًا.

  وجَّه رئيس المباحث الجنائية للقطاع بفحص مسرح الجريمة ومراجعة المعطيات لتحديد وضبط الجاني مع الوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة توصلوا إلى مقتل "يوسف.س" يبلغ من العمر 30 سنة إثر طعنة نافذة بسكين سددها له آخر على إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

بتقنين الإجراءات، ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وأرشد عن أداة الجريمة، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح.

مواد متعلقة

السجن 10 سنوات لديلر الهيروين بمدينة نصر

ننشر تقرير الطب الشرعي في واقعة تخلص عامل من بائع في أوسيم

وجده عاريًا.. حبس ربة منزل وعشيقها ضبطهما الزوج فى وضع مخل

بقيادة سيدة.. اليوم محاكمة المتهمين بخطف تاجر

خطفت زوجها.. النيابة العامة تحقق مع ربة منزل بالجيزة

انسحاب المحامي.. النقض تتسلم طعن النيابة على إعدام متهم مذبحة الريف الأوروبي

وزير العدل يقرر إنشاء مقر إضافي بمجمع محاكم العدوة

المشدد 5 سنوات لديلر الحشيش في مدينة نصر