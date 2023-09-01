تواصل الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة هشام قاسم الكاتب والناشر، على خلفية اتهامه بسب كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة الأسبق.

غدًا.. محاكمة هشام قاسم بتهمة سب كمال أبوعيطة:

تقدَّم أبوعيطة ببلاغ لمباحث الإنترنت يتهم فيه هشام قاسم بسبه وقذفه من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وأحيل المحضر إلى نيابة السيدة زينب الكلية.

كما تحققَّ نيابة بدر والشروق الجزئية، اليوم الجمعة، مع شاب متهم بقتل جاره بـ«سكين» بسبب خلافات نشبت بينهما بمدينة بدر.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب وفاة المجني عليه.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولًا.

وجَّه رئيس المباحث الجنائية للقطاع بفحص مسرح الجريمة ومراجعة المعطيات لتحديد وضبط الجاني مع الوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة توصلوا إلى مقتل "يوسف.س" يبلغ من العمر 30 سنة إثر طعنة نافذة بسكين سددها له آخر على إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

بتقنين الإجراءات، ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وأرشد عن أداة الجريمة، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح.