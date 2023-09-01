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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

خبير اقتصادي: "المنطقة الصناعية الصينية جذبت 3 مليارات دولار استثمارات بـ(قناة السويس)" (شاهد)

الدكتور محمد عادل
الدكتور محمد عادل الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور محمد عادل، الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع الإعلان قريبًا عن إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

 

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رئيس المنطقة الاقتصادية: يستقبل السفير الكوري الجديد لبحث ملفات التعاون المشترك

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المنطقة الاقتصادية تدعو للاستثمار الأخضر في منطقة قناة السويس

 قال “عادل” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “خط أحمد”، الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على شاشة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الجمعة: “إن المنطقة الصناعية الصينية تيدا بقناة السويس والتي تضم 140 شركة جذبت تعاقدات بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي لنحو 50 مشروعًا”.

 

 أشار إلى أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيعزز الاستثمار في المنطقة ويقلل من احتياج مصر إلى الدولار، وسيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري. 

 

 واصل عادل أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تمتلك كل أدوات جذب الاستثمار ولديها صلاحيات للتعامل بعيدًا عن أي تعقيدات حكومية.

 استطرد أن مصر حصلت على ملياري دولار حصيلة ضريبية مسددة  من شركة - تيدا - الصينية التي تعمل في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد.

 

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