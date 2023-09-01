لينوفو تعلن عن أول كمبيوتر محمول للألعاب

طرحت لينوفو كمبيوترها المحمول الرائد الجديد المخصص للألعاب في IFA 2023، وهو أول طراز مقاس 16 بوصة تحت العلامة التجارية Legion التابعة للشركة. يُطلق عليه اسم Lenovo Legion 9i، وهو مدعوم بمعالج Intel Core i9 من الجيل الثالث عشر ويمكن تجهيزه بما يصل إلى وحدة معالجة الرسومات للكمبيوتر المحمول NVIDIA GeForce RTX 4090، بالإضافة إلى ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 ثنائية القناة بسرعة 5600 ميجا هرتز بسعة 64 جيجابايت أو ذاكرة الوصول العشوائي DDR5 المزدوجة بسعة 32 جيجابايت بسرعة 6400 ميجا هرتز. ذاكرة الوصول العشوائي للقناة. قال Lenovo VP Jun Ouyang إن جهاز Legion 9i هو أول كمبيوتر محمول من طراز Legion مزود بنظام تبريد سائل متكامل وضبط شرائح الذكاء الاصطناعي للأجهزة.

وتصف الشركة نظام التبريد السائل الخاص بها بأنه الأول من نوعه لجهاز كمبيوتر محمول مقاس 16 بوصة. تم وضعه بحيث يعمل فوق GPU VRAM، مما يسمح له بالتحكم في الحرارة في ظل جلسات اللعب الشديدة، ويتم تشغيله عندما تصل درجة حرارة وحدة معالجة الرسومات إلى 183 درجة فهرنهايت (84 درجة مئوية). يعمل هذا جنبًا إلى جنب مع نظام تبريد الهواء ثلاثي المراوح المضبوط بالذكاء الاصطناعي. عند الحديث عن الذكاء الاصطناعي، تقوم شريحة LA-2 AI من لينوفو بمزامنة شرائط RGB حول لوحة المفاتيح وعلى أجزاء أخرى من الكمبيوتر المحمول. أما شاشة الجهاز فهي تستخدم تقنية PureSight 3.2K Mini-LED من لينوفو مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10 ومعدل تحديث متغير يبلغ 165 هرتز. يمكن للكمبيوتر المحمول أيضًا استيعاب ما يصل إلى 2 تيرابايت SSD للتخزين.

أحد الأشياء المثيرة للاهتمام التي يجب ملاحظتها هو أن الشركة لم تطلق متغيرات منفصلة Pro وSlim كما تفعل مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للألعاب ذات المستوى الأدنى، لأنها تقول إن هذا النموذج يفي بالغرض من كلا النوعين. سيتم شحن الكمبيوتر المحمول Legion مع نظام التشغيل Windows 11 واشتراك مجاني لمدة 3 أشهر في Xbox Game Pass Ultimate. سيكون متاحًا في أكتوبر بأسعار تبدأ من 4399 دولارًا.

وبالإضافة إلى الكمبيوتر المحمول الرائد الجديد، أعلنت لينوفو أيضًا عن إصدار جديد من نظارتها Legion Glasses، وهي عبارة عن شاشة افتراضية يمكن ارتداؤها. إنهم يستخدمون تقنية العرض micro-OLED الخاصة بالشركة ويمكنهم تقديم دقة Full HD مع معدل تحديث يبلغ 60 هرتز لكل عين. توفر هذه النظارات تجربة مشاهدة محمولة على شاشة كبيرة لمستخدمي Legion Go والأجهزة الأخرى المتوافقة، والتي تشمل معظم هواتف Android وiPhone وWindows وMac الأحدث. ستكون متاحة أيضًا في الشهر المقبل وستعيد المشترين إلى ما لا يقل عن 329 دولارًا.

وأخيراً، كشفت لينوفو النقاب عن شاشة ThinkVision 3D مقاس 27 بوصة والتي لا تحتاج إلى نظارات. يمنح برنامج 3D Explorer للمستخدمين طريقة للوصول إلى العديد من التطبيقات ثلاثية الأبعاد ويوفر لهم منصة لإنشاء ثلاثي الأبعاد. عندما لا تكون هناك حاجة إلى الوضع ثلاثي الأبعاد، يمكن للمستخدمين التبديل إلى الوضع ثنائي الأبعاد بدلاً من ذلك. ستتوفر شاشة ThinkVision 27 ثلاثية الأبعاد في أسواق محددة في يناير 2024 بأسعار تبدأ من 2999 دولارًا.