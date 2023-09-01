وزير الرياضة يحضر عرض رياضي تحت شعار بانوراما القاعدة الشعبية

بمشاركة " ٣٥٠ " لاعب ولاعبة

حضر مساء اليوم الجمعة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمصاحبه محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بانوراما رياضية من المشاريع القومية التي تنفذها الادارة المركزيه للتنمية الرياضية "الادارة العامة للقاعدة الشعبية " وذلك بالصالة المغطاة للمدينة الشبابية ببورسعيد

وشارك فى البانوراما الرياضية العديد من المشروعات و المراكز التابعة لوزارة الشباب والرياضة والتى تقوم بتدريبهم وتأهيلهم الوزارة ومنها مشروع مراكز تدريب اللياقة البدنية النسور بعدد ١٠٠ لاعب ومركز تدريب الاعاقات الذهنية التوحد " قادرون بإختلاف " بعدد ٥٠ مشارك و مركز تدريب كرة السله للفتيات " Her world " بمشاركة ١٠٠ لاعبه ومركز تدريب الفتيات لكرة القدم " الف بنت الف حلم " بمشاركه ١٠٠ لاعبه

وعبر الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالبانوراما والاستعراضات الرياضية التى شاهدها من اللاعبين واللاعبات والتى ركز على أن الهدف منها هو رفع معدلات اللياقة البدنية لدي المواطنين بهدف تحسين المستوي الصحي والوقاية من أمراض العصر بالاضافة الى اتاحة الفرصة لكافة الاعمار لممارسة الرياضة .

حضر البانوراما الرياضية الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية واشرف البجرمى رئيس الادارة المركزية للمنشآت الشبابية والدكتورة غادة جمال مدير القاعدة الشعبية والعديد من قيادات وزارة الشباب والرياضة .