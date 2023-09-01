التموين: "طرح 100 طن من حلوى المولد" (شاهد)

تحدَّث اللواء عصام البديوى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل خطة تطوير مصنع "فينوس" للحلويات والعصائر.

قال “البديوى”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر فضائية “الحدث اليوم”، مساء اليوم الجمعة، إن الشركة لديها خطة تطوير شاملة تتضمن 3 مراحل للنهوض بمحاورها كافة، وذلك بتكلفة استثمارية بلغت نحو 50 مليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير مصنع الكحول لإنتاج كحول بدرجة نقاء 99%.

أشار إلى أن المرحلة الأولى من خطة تطوير مصنع فينوس تبلغ تكلفتها 13.8 مليون جنيه تضمنت تطوير خطوط إنتاج العصائر والمربات، بينما المرحلة الثانية من الخطة تأتي بتكلفة 30 مليون جنيه، والأخيرة بتكلفة 6.2 مليون جنيه لتطوير خطوط إنتاج البسكويت.

وفي سياق آخر، قال البديوي إنه تم تطوير خط إنتاج حلوى المولد النبوي لينتج 30 نوعًا، لافتًا إلى أنه تم طرح 100 طن من الحلوى في الأسواق بأسعار تبدأ من 85 جنيهًا للكيلو، لافتًا إلى أنه تم طرح علبه حلوى العروسة بسعر 600 جنيه، بينما تصل في الأماكن الخارجية إلى 1200 جنيه، موضحًّا أن الشركة لديها عمالة مدربة ومتخصصة في إنتاج الحلوى.