الأهلي يختتم مرانه المسائي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا.

وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، خلال المران المسائي.

وقامت المجموعة الأولى بأداء تدريبات بدنية خفيفة داخل أرضية الملعب، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفنى.

فيما قامت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق بأداء تدريبات داخل الجيم، تحت إشراف مخطط أحمال الأهلي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم معسكرًا مغلقًا حتى يوم 6 سبتمبر، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.