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السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحقيق مع المتهم بقتل جاره في مدينة بدر

بوابة الوفد الإلكترونية

تباشر نيابة بدر والشروق الجزئية، اليوم الجمعة، مع شاب متهم بقتل جاره بـ«سكين» بسبب خلافات نشبت بينهما بمدينة بدر.

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النيابة تباشر التحقيق في العثور علي جثمان شخص في بدر

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ضبط سائق صدم طفلا فى بدر

التحقيق مع المتهم بقتل جاره في مدينة بدر:

 أمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير الصفة التشريحية لمعرفة سبب وفاة المجني عليه.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مقتولًا.

 وجَّه رئيس المباحث الجنائية للقطاع بفحص مسرح الجريمة ومراجعة المعطيات لتحديد وضبط الجاني مع الوقوف على ملابسات الواقعة تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

توصلوا رجال المباحث تحت إشراف اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إلى مقتل "يوسف.س" يبلغ من العمر 30 سنة إثر طعنة نافذة بسكين سددها له آخر على إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما.

بتقنين الإجراءات، ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم وأرشد عن أداة الجريمة، وأودعت الشرطة الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد التشريح.

كما أصيب شخصان في  حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية،عقب انهيار بلكونة من أحد العقارات، وقد تسبب ذلك في إصابة شخصين، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.

كما تلقت الجهات التنفيذية في حي الجمرك بالإسكندرية بلاغًا بسقوط بلكونة شقة في الدور الرابع بعقار يقع في حارة رضوان ويطل على واجهة الشمرلي، مما أسفر عن إصابة امرأتين وطفلة، تم استلام البلاغ من قبل الحي الذي اتخذ الإجراءات اللازمة ورفع الأنقاض.

كما تلقى الحي بلاغًا آخر بسقوط أجزاء من العقار رقم 23 شارع اسحق نديم باللبان، والذي يتكون من أرضي و3 أدوار، والذي تم إصدار قرار هدمه في عام 2019، وجهت المهندسة نهي خليفة، رئيس حي الجمرك، عصام جابر لإدارة المشروعات وأحمد سالم للتدخل السريع في إزالة الأجزاء الخطرة.

تم إزالة الأجزاء المعلقة في العقار 2ص/4 ت زاوية جميعي التابع لحي الجمرك، والذي يخلو من السكان وصدر له قرار هدم.

كما تم رفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وفقًا لتكليفات محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

كما قامت إدارة المشروعات بحي الجمرك بإزالة الأجزاء المعلقة في عقار 43 العناني باللبان والعقار رقم 31 الجميعي بالمنشية، والذين يخلون من السكان وصدر لهما قرار هدم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة ورفع مخلفات الأتربة حفاظًا على سلامة المواطنين.

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