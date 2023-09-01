«أشياء تتداعى» واختزان عبقرية إفريقيا

تظهر رواية «أشياء تتداعى» التى نشرتها دار هاينمان البريطانية 1958باعتبارها التجسيد الحى لما قام به الكاتب النيجيرى تشينوا أتشيبى، فتبدو فيها نيجيريا ما قبل الاستعمار ونيجيريا ما بعده. وقد جسدت حالة إنسانية كاشفة عن ضمير شعب. وذلك من خلال شخصية بطلها المزارع أوكونكوا الذى كان مفعما بالحيوية والحرية الدافقة قبل الاستعمار. وحينما جاء الاستعمار ووقع هذا البطل تحت طائلته فقد تماما حريته، بل إن هذا الاستعمار الغاشم دفعه لكى يشنق نفسه فوق شجرة، وظل معلقا عليها ـ وكأنه مصير إفريقيا كلها ـ لا يجرؤ أحد على دفنه، لأن القبائل الإفريقية تنظر للمنتحر على أنه سيدنس الأرض إذا دفنوه هم. وهنا تأتى كلمة صديقه الكاشفة لمفوض الشرطة الإنجليزى، وذلك حينما رآه معلقا على شجرة وقد شنق نفسه، حيث قال: «ذلك الرجل كان واحدا من أعظم الرجال فى أومووفيا، لقد دفعتموه إلى قتل نفسه، وسيدفن الآن ككلب».

لقد كشفت الرواية عن لحظة فارقة فى حياة إفريقيا وهى لحظة التجريف المنظم لثقافتها وخصوصيتها الإنسانية من قبل الرجل الأبيض، وألقت الضوء على المد التبشيرى ودوره فى ذلك التجريف.

وفى هذه الرواية استطاع تشينوا أتشيبى أن يمزج اللحظة الحاضرة بالماضى السحيق، وكان للأسطورة والحكايات الشعبية أكبر دور فى ذلك، فقد استطاعت أساطير إفريقيا وحكاياتها الشعبية ان تجعل كل شىء مليئا بالروح الخالد، فظهر الإحساس الكبير بأن كل شىء ملىء بالحياة، وهذه عبقرية إفريقيا.

وهنا يظهر بقوة أن سر العالمية هو التكلم بخصوصية الوطن، والارتفاع بهذه الخصوصية إلى النبض الإنسانى الخالد، وهذا ما حدث مع نجيب محفوظ وماركيز وتشينوا أتشيبى.

والحقيقة أن تشينوا أتشيبى قد جعل إفريقيا هى التى تتكلم، ولذا فقد أنصت العالم كله لصوتها، وظهر ذلك بوضوح من خلال ترجمة هذه الرواية لأكثر من خمسين لغة، وبيعها ما يقرب من عشرة ملايين نسخة.

ولم يكن صدى هذه الرواية مقتصرا على جماهير القراء العريضة فقط، وإنما كان صداها يرن بقوة فى صوت نقاد الأدب العالميين، ويرن أيضا فى صوت الشخصيات العالمية الكبرى، حتى قال الزعيم الإفريقى الخالد نيلسون مانديلا إن جدران السجن تسقط أمامها.

وعلى الرغم من انتهاء اللحظة الاستعمارية فى إفريقيا فإن هذه الرواية تظل خالدة لأنها لمست الإنسان.