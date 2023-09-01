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الجمعة 01 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

مروحية عسكرية تابعة للجيش البولندي تنتهك المجال الجوي مع بيلاروسيا

مروحية عسكرية
مروحية عسكرية

أقدمت مروحية عسكرية تابعة للجيش البولندي على خرق المجال الجوي مع بيلاروسيا، إذ حلقت على ارتفاع منخفض وكانت من طراز "مي-24"، وذلك في تصعيد خطير على الحدود بين البلدين.

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وقالت لجنة الحدود البيلاروسية في بيان لها إنه بعد ظهر اليوم السبت 1 سبتمبر، سجل حرس الحدود البيلاروسي انتهاكا للمجال الجوي للدولة من جانب بولندا وذلك في منطقة بيريستوفيتسكي بمقاطعة غرودنو".

المروحية العسكرية البولندية

وأضاف البيان البيلاروسي أن المروحية العسكرية البولندية من طراز "مي-24" اجتازت الخط الحدودي للدولة على ارتفاع منخفض للغاية، ونفذت تحليقا ودخلت إلى عمق 1200 متر داخل أراضي بيلاروس ثم عادت أدراجها".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أطلق وزير الداخلية البولندي ماريوس كامينسكي تهديد سلطات بلاده بالتعاون مع شركائها في دول البلطيق، بعزل بيلاروس عن أوروبا بالكامل، في حال وقوع "حوادث خطيرة" على الحدود.

ونقلت صحيفة Wprost عن كامينسكي، قوله: "في حال وقعت أي استفزازات أو حوادث خطيرة على حدودنا، فإننا سنعمد بالشراكة مع حلفائنا في دول البلطيق إلى إغلاق جميع المعابر التي تربط بيلاروس بدول الاتحاد الأوروبي، لعزلها بشكل كامل".