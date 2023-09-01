إصابة شخصين عقب انهيار بلكونة من أحد العقارات في الإسكندرية

إصيب شخصين في حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية،عقب انهيار بلكونة من أحد العقارات، وقد تسبب ذلك في إصابة شخصين، وقد انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية في الحادث.

إصابة شخصين عقب انهيار بلكونة من أحد العقارات بحي الجمرك في الإسكندرية

كما تلقت الجهات التنفيذية في حي الجمرك بالإسكندرية بلاغاً بسقوط بلكونة شقة في الدور الرابع بعقار يقع في حارة رضوان ويطل على واجهة الشمرلي، مما أسفر عن إصابة امرأتين وطفلة. تم استلام البلاغ من قبل الحي الذي اتخذ الإجراءات اللازمة ورفع الأنقاض.

كما تلقى الحي بلاغاً آخر بسقوط أجزاء من العقار رقم 23 شارع اسحق نديم باللبان، والذي يتكون من أرضي وثلاثة أدوار، والذي تم إصدار قرار هدمه في عام 2019. وجهت المهندسة نهي خليفة، رئيس حي الجمرك، عصام جابر لإدارة المشروعات وأحمد سالم للتدخل السريع في إزالة الأجزاء الخطرة.

تم إزالة الأجزاء المعلقة في العقار 2ص/4 ت زاوية جميعي التابع لحي الجمرك، والذي يخلو من السكان وصدر له قرار هدم.

كما تم رفع مخلفات الأتربة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، وفقاً لتكليفات محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، بتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات التي تشكل خطورة على حياة المواطنين.

كما قامت إدارة المشروعات بحي الجمرك بإزالة الأجزاء المعلقة في عقار 43 العناني باللبان والعقار رقم 31 الجميعي بالمنشية، والذين يخلون من السكان وصدر لهما قرار هدم. تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ورفع مخلفات الأتربة حفاظاً على سلامة المواطنين.

جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص فى ترعة بالصف

تكثف إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة ، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة أحد الأشخاص غارقا فى ترعة بمنطقة الصف، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة فى الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شخصا لقى مصرعه غرقا وتم العثور على جثته بإحدى الترع.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى، وانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.