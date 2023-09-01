الاتحاد يتقدم على الهلال بثلاثية في الشوط الأول من الكلاسيكو السعودي

أنهى فريق الاتحاد الشوط الأول متقدمًا على الهلال بثلاثية مقابل هدف في مباراة الكلاسيكو الجارية الآن على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم فريق الاتحاد بالهدف الأول في الدقيقة 16 عن طريق النجم البرازيلي رومارينيو، قبل أن يعود الهلال للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة 20 بأقدام النجم الصربي ميتروفيتش.

وفي الدقيقة 38 تمكن الاتحاد من استعادة تقدمه على الهلال بهدف عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما، قبل أن يتمكن فريق النمور من خطف الهدف الثالث في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

دخل فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود – البليهي – كوليبالي - الشهراني

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – ميتروفيتش

بينما دخل الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. شراحيلي .. عمر .. مدالله

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. رومارينهو

الهجوم: حمدالله .. بنزيما

ويتواجد فريق الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الوصيف بنفس رصيد النقاط، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل.