الشباب والرياضة ومبادرة مصر الرقمية تنظمان المعسكر الرياضي 'يلا كامب' بمحافظة مطروح"

تنظم وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مبادرة مصر الرقمية بوزارة الاتصالات أن تعلن عن إطلاق المعسكر الرياضي "يلا كامب" في محافظة مطروح، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. يتم تنفيذ هذا المعسكر بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح.

ينفذ المعسكر في الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2023، ويشتمل على برنامج متنوع من الأنشطة والمسابقات الرياضية المختلفة. يتضمن البرنامج زيارة منطقة عقر الخادم وجولات سياحية أخرى في المدينة، بالإضافة إلى فعاليات السمر الليلية والتجمع حول حلقة النار لتعلم بعض المهارات الحياتية وأساليب البقاء. كما ستتضمن الأنشطة المستمرة في البرنامج هايكينج، والتي ستشمل عمليات طهي خلوي ومواصلة المسابقات الرياضية.

تهدف وزارة الشباب والرياضة ومبادرة مصر الرقمية من خلال هذا المعسكر إلى تعزيز الروح الرياضية وتطوير المهارات الحياتية للشباب. يتم تنظيم المعسكر في محافظة مطروح لتعزيز النشاط الرياضي وتوفير فرصة للشباب للاستمتاع بالأنشطة الرياضية المتنوعة في بيئة مشوقة وتعليمية.