كروم يتيح نسخ الإطارات من مقاطع الفيديو لمشاركتها بسهولة

لقد سهّلت Google أكثر من أي وقت مضى التقاط لقطات الفيديو أثناء استخدام متصفح الويب Chrome. وسلطت الشركة الضوء على الصعوبات التي يواجهها المستخدمون عند محاولتهم التقاط إطارات الفيديو - مشيرة إلى أن لقطات الشاشة غالبًا ما تنتج صورًا أقل جودة مع ظهور شريط تقدم الفيديو عبرها. إذا كنت تستخدم Chrome (أو متصفح آخر يستند إلى Chromium، مثل متصفح Edge الخاص بشركة Microsoft)، فقد أصبح هذا الآن شيئًا من الماضي. بدءًا من اليوم، يمكن للمستخدمين الضغط مؤقتًا في أي وقت أثناء مقطع الفيديو، والنقر بزر الماوس الأيمن، وتحديد خيار "نسخ إطار الفيديو" الجديد من القائمة المنبثقة.

لقد تقدمنا وجربنا الميزة ولكننا لاحظنا أنها لا تعمل على النحو المنشود. على موقع يوتيوب، يتطلب استدعاء الخيار الجديد نقرتين بزر الماوس الأيمن بدلاً من نقرة واحدة. أدت النقرة الأولى بزر الماوس الأيمن إلى ظهور قائمة YouTube الأصلية، ولكن بعد المحاولة الثانية، أصبحت القائمة التي تحتوي على الميزة الجديدة متاحة. عند النقر فوق "نسخ إطار الفيديو"، سيلتقط Chrome ما يتم عرضه حاليًا وسيكون لديك خيار لصق صورتك في الحقول النصية المدعومة داخل المتصفح، مثل مستندات Google. تمكنا أيضًا من لصق الصورة في تطبيق Apple Notes؛ ومن هناك، يمكنك حفظ الملف الفعلي.

اعتبارًا من الآن، لا يوجد خيار لحفظ صورة الفيديو المنسوخة مباشرة على سطح المكتب كملف. الميزة محدودة أيضًا عندما يتعلق الأمر بخدمات البث، حيث يقيد الكثير منها القدرة على التقاط المحتوى. في الواقع، حتى الآن لم نتمكن من تشغيله إلا على YouTube. لذلك، على الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة من الناحية الفنية في بعض الأحيان، إلا أنها قد تحتاج إلى بعض الضبط الدقيق لتكون أكثر فائدة. يتم طرح "نسخ إطار الفيديو" الجديد من Chrome اليوم لأنظمة التشغيل Windows وMac وLinux وChromeOS.