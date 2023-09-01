الاتحاد يستعيد تقدمه على الهلال بهدف عالمي من بنزيما

استعاد فريق الاتحاد تقدمه على الهلال بالهدف الثاني في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الهدف عن طريق النجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقيقة 40 من الشوط الأول بعد استلامه تمريرة يضعها بطريقة رائعة في شباك الحارس ياسين بونو من لمسة واحدة لتصبح النتيجة 2-1 للنمور.

جاء الهدف التقدم للاتحاد عن طريق النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 16، قبل أن يعود فريق الهلال إلى المباراة سريعًا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب ميتروفيتش.

دخل فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود – البليهي – كوليبالي - الشهراني

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – ميتروفيتش

بينما دخل الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. شراحيلي .. عمر .. مدالله

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. رومارينهو

الهجوم: حمدالله .. بنزيما

ويدخل فريق الهلال المباراة متسلحًا بكامل نجومه وبفوزه الذي حققه على الاتحاد في أخر مواجهة جمعت بينهما، من أجل الانتصار في قمة اليوم وخطف 3 نقاط غالية ترفعه في جدول ترتيب الدوري.

بينما يدخل فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري وتحقيق العلامة الكاملة بالوصول إلى النقطة 15 من 5 مواجهات.