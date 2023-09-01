طلب محمد صلاح من عائلته بشأن انتقاله لاتحاد جدة (فيديو)

علق الإعلامي محمد الباز على أنباء مفاوضات محمد صلاح للانتقال إلى اتحاد جدة السعودي: “أرسلنا مراسلنا إلى والد اللاعب محمد صلاح ، وطلبنا منه تعليقا، وقال نصا فيه، إن محمد عندما هاتفه، قال له أنه لا يريد من أي شخص التصريح بأى شيء بخصوص ما يحدث الآن، وخبر انتقاله إلى الدوري السعودي، فعائلته والأقارب التزموا الصمت”.

محمد صلاح تحول إلى أيقونة ورمزا لصراع نفوذ وقوة

وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أن المؤشرات التي حددتها الانفرادات الصحفية والإعلامية التي أمامنا حتى تلك اللحظة، لم تأت أنباء عن انتقال محمد صلاح، معقبا: “الموضوع ليس مجرد لاعب كرة قدم، أو مجرد صفقة رياضية، محمد صلاح تحول إلى أيقونة ورمزا لصراع نفوذ وقوة ورغبة في السيطرة”.

وأوضح محمد الباز: “الجميع ينتظر هذا الخبر، وهم الجمهور الإنجليزي الذي يعشق محمد صلاح ، ويطلقون عليه الملك المصري، والجمهور السعودي والمصري، والجمهور المصري يتنظر هذا الخبر؛ لأن جمهور الكرة في مصر وهم بالملايين سيبدأون متابعة الدوري السعودي؛ من أجل متابعة نجمهم المفضل، والأمر ليس مجرد لاعب ينضم إلى دوري، فما يفعله الدوري السعودي، هو استثمار، وليس مجرد إني جايب لاعبين”.