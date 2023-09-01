هدفين في 5 دقائق.. الاتحاد يتقدم والهلال يتعادل في الكلاسيكو السعودي

تقدم فريق الاتحاد على الهلال بالهدف الأول في المباراة الجارية الآن على ملعب ستاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

جاء الهدف عن طريق النجم البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 16، قبل أن يعود فريق الهلال إلى المباراة سريعًا ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب ميتروفيتش.

دخل فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سعود – البليهي – كوليبالي - الشهراني.

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – ميتروفيتش

بينما دخل الاتحاد المباراة بالتشكيل الآتي:

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. شراحيلي .. عمر .. مدالله

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. رومارينهو

الهجوم: حمدالله .. بنزيما

يدخل فريق الهلال المباراة متسلحًا بكامل نجومه وبفوزه الذي حققه على الاتحاد في آخر مواجهة جمعت بينهما، من أجل الانتصار في قمة اليوم وخطف 3 نقاط غالية ترفعه في جدول ترتيب الدوري.

بينما يدخل فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري وتحقيق العلامة الكاملة بالوصول إلى النقطة 15 من 5 مواجهات.