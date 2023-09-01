إيقاف مباراة الهلال والاتحاد بعد دقيقة من انطلاقها بسبب الألعاب النارية

قرر الحكم إيقاف مباراة الهلال والاتحاد الجارية الآن على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بعد دقيقة واحدة من انطلاقتها بسبب الألعاب النارية.

وتسببت الألعاب النارية في حجب الرؤية للاعبين داخل الملعب بسبب الدخان الكثيف ليقرر الحكم إيقاف المباراة لحين عودة الأجواء إلى طبيعتها وتمكنه من رؤية الكرة واللاعبين بشكل جيد.

دخل فريق الهلال المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود – البليهي – كوليبالي - الشهراني

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – ميتروفيتش

بينما دخل الاتحاد المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. شراحيلي .. عمر .. مدالله

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. رومارينهو

الهجوم: حمدالله .. بنزيما

ويدخل فريق الهلال المباراة متسلحًا بكامل نجومه وبفوزه الذي حققه على الاتحاد في أخر مواجهة جمعت بينهما، من أجل الانتصار في قمة اليوم وخطف 3 نقاط غالية ترفعه في جدول ترتيب الدوري.

بينما يدخل فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري وتحقيق العلامة الكاملة بالوصول إلى النقطة 15 من 5 مواجهات.