اليابان تُسجّل أسخن صيف.. الأرصاد الجوية تكشف التفاصيل

أعلنت "الأرصاد الجوية اليابانية"، أن صيف هذا العام، كان الأكثر سخونة في البلاد مُنذ بدء تأريخ الحرارة في البلاد عام 1898، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.

أوضحت الوكالة أن اليابان "شهدت بين يونيو وأغسطس متوسط درجات حرارة هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1898.، إذْ كان متوسط درجات حرارة الصيف أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها".

متوسط درجات الحرارة غير الاعتيادية في اليابان:

أضافت في بيان "بلغ متوسط درجات الحرارة غير الاعتيادية في اليابان استنادًا إلى ملاحظات في 15 موقعًا مختلفًا، +1.76 درجة مئوية وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عام 2010 (+1.08 درجة مئوية) التي كانت الأعلى على الإطلاق" منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898".

وصلت درجات الحرارة القصوى والدنيا إلى أرقام قياسية، في الكثير من الأماكن في أنحاء البلاد كافة، كما هي الحال في مدينة إيتويغاوا، إذْ بلغت درجة الحرارة الدنيا إلى 31.4 درجة مئوية في 10 أغسطس، وهو أعلى مستوى في البلاد وفقًا لوكالة الأرصاد.

وجاء في البيان "مقارنة بالسنوات التي كان فيها متوسط درجات الحرارة في الصيف مرتفعًا بشكل خاص (2010 و2013 و2018 و2022)، زاد عدد الأيام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ اعتبارًا من نهاية يوليو ليصبح الأعلى منذ عام 2010".