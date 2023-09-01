أوكرانيا تُقر بتطويرها صواريخ بعيدة المدى قبل العملية العسكرية الروسية

بدأت "كييف"، تطوير صواريخ مداها 700 كم في شتاء 2020، ما يُؤكد أهمية العملية الروسية لنزع سلاح أوكرانيا، ومنع انضمامها للناتو، حسبما أفاد أمين مجلس الأمن القومي الأوكراني، "أليكسي دانيلوف"، مساء اليوم الجمعة.

أكد دانيلوف أن الأسلحة الحديثة التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير زيلينسكي مؤخرًا، ستكون قادرة على إصابة الأهداف على بعد أكثر من 700 كيلومتر.

العملية العسكرية الروسية:

شدد على أن العمل على تطوير أسلحة قادرة على إصابة المناطق الروسية بدأ "في شتاء عام 2020" أي قبل عام من بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

أضاف: "قليل من الأشخاص يعرفون عن البرنامج الصاروخي الأوكراني، فيما أول مرسوم رئاسي بهذا البرنامج صدر في 1 مارس 2020، خذوا في اعتباركم أنه في فبراير 2020 قمنا بتجهيز القرار المناسب لمجلس الأمن القومي والدفاع".

من ناحية أخرى، أعربت كييف عن "أسفها الشديد" حيال ما ورد في تصريحات بابا الفاتيكان فرنسيس في فعالية للشباب الكاثوليك الروس، فيما طلبت الكنيسة الكاثوليكية في أوكرانيا من الفاتيكان توضيحًا.

جاء ذلك بعد أن تناقلت وسائل إعلام مقطعًا مصورًا يعود لمشاركة فرنسيس في اللقاء العاشر للشباب الكاثوليك في روسيا الذي عقد في سان بطرسبورغ الأسبوع الماضي.

وصف المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية أوليغ نيكولينكو في بيان عبر "فيسبوك" الإثنين، ما ورد في تصريحات البابا بأنه "دعاية إمبريالية" تبرر بها روسيا "قتل الأوكرانيين"، حسب تعبيره.