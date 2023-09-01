الدوري السعودي.. انطلاق صافرة أحداث مباراة اتحاد جدة والهلال

انطلقت صافرة أحداث مباراة الاتحاد والهلال التى تجمعالفريقين بالجولة الخامسة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي التى تحتضنها مدينة جدة لموسم الرياضى الجديد 2023-2024.

ويلعب الاتحاد بتشكيل:

حارس المرمى: مارسيلو غروهي

الدفاع: بامسعود .. شراحيلي .. عمر .. مدالله العليان

الوسط: كورنادو .. كانتي .. فابينهو .. رومارينهو

الهجوم: عبدالرزاق حمدالله .. كريم بنزيما

كما يلعب الهلال بتشكيل:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود – البليهي – كوليبالي - الشهراني

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – ميتروفيتش

ويدخل فريق الاتحاد المباراة وهو يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من الفوز في جميع مبارياته الأربعة السابقة. يتميز الفريق بأداء قوي حيث سجل 12 هدفًا دون أن يتلقى أي هدف في مرماه، مما يعكس قوته الهجومية واستقراره الدفاعي.

من جهة أخرى، يأتي فريق الهلال في المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف أهلي جدة، حيث فقد نقطتين بالتعادل في المباراة السابقة أمام الفيحاء بنتيجة 1-1. يتميز الهلال بخط هجوم قوي وصل إلى عشرة أهداف في المسابقة، ولكنه تلقى هدفين في مرماه، ما يعني أنه بحاجة لتحسين أداء الدفاع قبل مواجهة الاتحاد.