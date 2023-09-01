أحالت نيابة مدينة نصر، مالك مطعم للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة الغش التجارى بعدما ضبط فى محله كمية من الدواجن مجهولة المصدر.

بتهمة الغش التجارى..إحالة صاحب مطعم شهير بمدينة نصر للمحاكمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مطعم يحمل جنسية إحدى الدول - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، لقيامه بإدارة منشأة بدون ترخيص.

وضبطت قوات الأمن بحوزة المتهم كمية من الدواجن ومقطعاتها "مجهولة المصدر"، وبمواجهته اعترف بإدارته للمنشأة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي

كما لقي شخصان مصرعهما إثر حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي على طريق ديما - ابيار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثامين للمشرحة ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بجرار زراعي على طريق ديما _ ابيار.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين مصرع 2 متأثرين بإصابتهما بإصابات متفرقة وتم نقلهم للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

القبض على عصابة سرقة السيارات ببورسعيد

كما تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة السيارات ببورسعيد وإعادة المسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد قيام 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين وبحوزة أحدهم سيارة تاكسي مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 6 وقائع سرقة، وأرشدوا عن 4 سيارات وأجزاء من سيارة، وجار ضبط المتهم الهارب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.