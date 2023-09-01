تأمين نادي بنى سويف الرياضى بعد إلقاء مولوتوف على الأعضاء

وجه مجلس إدارة نادي بنى سويف الرياضى برئاسة اللواء سامي توفيق رئيس النادي الشكر إلى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف ومدير البحث الجنائي على إرسال قوات لضبط المتهم بالتعدي على النادي بإلقاء زجاجة مولوتوف، وصدور تعليمات مدير الأمن بتوفير قوات لتأمين النادي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع.

وكان نادى بنى سويف الرياضى شهد عددا من المشاجرات داخل جدران النادى أبرزها إلقاء أحد الأشخاص زجاجة مولوتوف على أعضاء النادي مما آثار الرعب فى نفوس الأطفال وأولياء الأمور، كما تسببت الخلافات المستمرة بين أعضاء مجلس الإدارة فى إحداث عدم الاستقرار بالنادي.

كما اعترف مجلس الإدارة بمعاناة أعضاء الجمعية العمومية خلال الفترة الماضية بسبب المظاهر المسيئة والمشاجرات المفتعلة لترويج فكرة فشل المجلس.

وأضاف رئيس النادي أن المجلس يبذل قصار جهده للقضاء على هذه الظاهرة المنظمة بشتى الطرق المتاحة بداية من تعزيز أفراد الأمن بأعداد ورواتب ثم الاستعانه رياضيين وسد الثغرات في الأسوار وأماكن التسرب والمجلس بصدد الترسية على شركة آمن متخصصة وإنهاء المرحلة الأخيرة في المنظومة الأمنية بتركيب البوابات الإلكترونية للقضاء أو الحد من هذه الظاهرة بالتواجد على أبواب النادي ووسط المشاجرات وأيضا مبادرة كل من عزت عبد العزيز ومحمد الجمل عضوا الجمعية العمومية ومقابلتهما لمأمور بندر بني سويف الذين قدموا فيديوهات بالمشاجرات داخل جدران النادى الرياضى والتي أسفرت عن إحالة 4 من مشاغبين النادي إلى النيابة.

وتمكن المقدم محمود فؤاد رئيس مباحث قسم شرطة بنى سويف من القبض عليهم، وطالب مجلس الإدارة أعضاء النادي بسرعة تجديد الكارنيهات لوجود كارنيهات مزورة بشكل كبير من الشكل القديم والتعاون مع تعليمات أفراد الأمن.

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