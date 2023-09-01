رجال الإطفاء في اليونان ينقذون 25 مُهاجرًا حاصرتهم الحرائق

أنقذ رجال الإطفاء في "اليونان"، 25 مُهاجرًا حوصروا داخل غابة شمال شرق البلاد، بسبب الحرائق، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الجمعة.

وقالت إدارة إطفاء الحرائق إن المجموعة حوصرت في الغابة الواقعة بين قريتين في منطقة إيفروس، قرب الحدود مع تركيا. ولم يتم الإبلاغ عن إصابات، ولم تتوفر معلومات على الفور بشأن جنسيات المهاجرين.

وتم العثور خلال الأسبوعين الماضيين على جثث 20 شخصا، يعتقد أنهم جميعا كانوا مهاجرين عبروا الحدود مؤخرا. وتم تكليف فريق بتحديد هوية أصحاب الرفات.

قوة مُتعددة الجنسية

وتُكافح قوة متعددة الجنسية تضم أكثر من 580 رجل إطفاء، مدعومة بست طائرات ومروحيتين، الحريق الذي اندلع في 19 أغسطس، وخلال أيام انضم لحرائق أخرى ليشكلوا معا أكبر حريق غابات تشهده إحدى دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء تسجيل الحرائق في عام 2000.

وأتت النيران على منازل ومساحات شاسعة من الغابات، حيث أحرقت ما يزيد على 200 ألف فدان. وخلال الليل، وضع سكان بلدة سوفلي الحدودية في حالة تأهب لعملية إجلاء محتملة، مع اقتراب جدار هائل من النيران.

وحتى الآن، تم إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم في القرى والبلدات الواقعة في شمال شرق اليونان بسبب الحرائق، على الرغم من السماح للغالبية العظمى بالعودة.

وتُواجه اليونان المئات من حرائق الغابات في أنحاء البلاد هذا الصيف، مع اندلاع عشرات الحرائق الجديدة يوميا.

ويتم إخماد الغالبية العظمى من الحرائق بشكل سريع قبل انتشارها، لكن حريق إيفروس أثبت أنه يصعب السيطرة عليه بشكل خاص.