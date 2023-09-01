مشجع بورسعيدي يتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية

أثناء جولة وزير الرياضة اليوم باستاد بورسعيد

توجه مشجع بورسعيدى من مشجعي النادى المصري البورسعيدي بالشكر الي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عن دعمه وقراره بتجديد ستاد بورسعيد الرياضي وتطويره ليصبح على طراز عالمى ومؤهل لاستضافة الأحداث الرياضية والعالمية القادمة والتى سوف تنظمها مصر.

واضاف أن كل جماهير بورسعيد تؤيد الدعم الكبير الذى يقدمه فخامة الرئيس للمنظومة الرياضية فى بورسعيد وخاصة الانشاءات الخاصة باستاد بورسعيد.

جاء ذلك على هامش الزيارة التفقدية التى قام بها الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمرافقه محافظ بورسعيد لتفقد اعمال تطوير وتجديد ستاد بورسعيد الرياضي .

وقام وزير الشباب والرياضة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد تطور الأعمال الجارية بالوقت الحالى بالاستاد.

واكد وزير الرياضة أن هدية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للجمهور للبورسعيدي ستكون صرح رياضي كبير وسيكون مؤهل لاستضافة كبري الأحداث الرياضية.

واوضح صبحي ان التصميم الجديد لاستاد بورسعيد قد تم بالفعل التغيير بالكامل لكل اتجاهات المدرجات والملعب وتم وضع التصميم الجديد ليصبح اكثر ملائمة باتجاهات الاستاد وجهاته الاربعة المختلفة .

وشدد وزير الرياضة على ان ستاد بورسعيد سيصبح استاد جديد ومختلف تماما حيث تم تغير الملعب والمدرجات بالكامل وسيكون التصميم والتنفيذ الجديد على احدث طراز عالمى وحسب المواصفات العالمية.

وتوجه وزير الرياضة بالشكر الى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على متابعته الشخصية لتنفيذ أعمال تجديد ستاد بورسعيد



