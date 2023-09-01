تشكيل الهلال أمام الاتحاد في الكلاسيكو السعودي .. مالكوم يقود الهجوم

أعلن المدير الفني خورخي خيسوس تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الاتحاد في مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم على ملعب استاد الأمير عبدالله الفيصل، في قمة منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويدخل فريق الهلال المباراة متسلحًا بكامل نجومه وبفوزه الذي حققه على الاتحاد في أخر مواجهة جمعت بينهما، من أجل الانتصار في قمة اليوم وخطف 3 نقاط غالية ترفعه في جدول ترتيب الدوري.

بينما يدخل فريق الاتحاد المباراة تحت قيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز من أجل الحفاظ على تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري وتحقيق العلامة الكاملة بالوصول إلى النقطة 15 من 5 مواجهات.

وجاء تشكيل الهلال أمام الاتحاد كالأتي :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود – البليهي – كوليبالي - الشهراني

الوسط: محمد كنو – روبن نيفيز - سافيتش

الهجوم: سالم الدوسري – مالكوم – ميتروفيتش

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقناة الناقلة:

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء مباراة الهلال والاتحاد في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما ستذاع عبر قناة SSC1 HD الحاصلة على حقوق بث الدوري بصوت المعلق فهد العتيبي.

ويتواجد فريق الاتحاد في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف فقط عن الأهلي الوصيف بنفس رصيد النقاط، بينما يتواجد الهلال في المركز الثالث بـ10 نقاط حصدها من 3 انتصارات وتعادل.