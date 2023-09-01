هيثم عادل.. شاب مصري يعبر المانش على كرسي متحرك

هيثم عادل شاب تعرض لإصابة أفقدته القدرة على الحركة قبل سنوات، أدخلته حالته الصحية في نوبة اكتئاب طويلة، ولم يكن يتخيل أنه سيكون أول سباح مصري، يعبر بحر المانش من إنجلترا إلى فرنسا على كرسي متحرك.

نجاح السباح من أصحاب الهمم هيثم عادل، في عبور بحر المانش على كرسي متحرك ضمن فريق ضم كلا من السباح أحمد أسامة، والسباحة الأوليمبية شيرويت حافظ، والسباحة المجرية ديانا توث 16 عامًا، بالإضافة إلى السباح عبدالعزيز شلبي، والمدرب خالد شلبي الذي يعاني إعاقة حركية تامة في ذراعه الأيمن، وذلك في زمن قياسي بلغ 12 ساعة و33 دقيقة.

قصة الشاب المصري:

في تقرير نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في لقاء مع البطل هيثم عادل، قال: “إن قصته بدأت مع السباحة، حينما أصيب قبل دة سنوات عدة بقطع في النخاع الشوكي، أفقده القدرة على الحركة، وأصبح قعيدًا على كرسي متحرك”.

أضاف : "في هذه الفترة أصبت بحالة اكتئاب شديدة وشعرت أن حياتي انتهت، لكن الأطباء نصحوني أن العلاج الطبيعي في المياه له نتائج جيدة.

تعلم السباحة كنوع من العلاج:

بدأ هيثم تعلم السباحة كنوع من العلاج، وتحول الأمر إلى تحد وحلم بالنسبة له، بعد إصراره في أن يصبح بطلًا وسباحًا له تاريخ مهم، ولو على كرسي متحرك.

تعلم هيثم السباحة وانخرط في رياضة الترايثلون، والتي تعتمد على 3 ألعاب، تبدأ بالسباحة ثم ركوب الدراجات وتنتهي بالجري، وحققَّ بطولات محلية في هذه البطولة.

حلمه تحقيق الألقاب الدولية:

ثم أصبح حلمه أن يحقق ألقابًا دولية، كما حلم بعبور بحر المانش كأول سباح مصري على كرسي متحرك يفعل ذلك.

بعد دعم من وزارة الشباب والرياضة لتحقيق حلمه، سافر وانخرط في معسكر تدريبي قاس، مع فريق مكون من 5 لاعبين هو بينهم، كانت فترة التدريب تبدأ من الخامسة فجرًا في المياه الباردة جدًّا لبحر المانش.

في اليوم المنشود حققَّ ما كان يحلم به كأول مصري على كرسي متحرك يعبر بحر المانش، خلال 12 ساعة من السباحة من إنجلترا إلى فرنسا.

تيارات الهواء كانت صعبة:

أكد الشاب أن التجربة كانت صعبة، بسبب تيارات المياه في بحر المانش وهو غير طبيعة المياه التي تعود عليها في مصر، فضلًا عن البرودة والأمطار، لكنه كان سعيدًا بتحقيق هذا اللقب التاريخي الذي سيظل مرتبطًا باسمه واسم مصر دائمًا.

استقبل البطل أهل منطقته في المطرية بالقاهرة بحفاوة شديدة، متطلعًا أن يحقيق مزيد من البطولات الدولية، والمشاركة في منافسات الترايثلون بأولمبياد باريس 2024.