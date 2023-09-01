للأطفال والشباب والنساء.. 8 نصائح للحصول على شعر صحي

وجهت الدكتورة رحاب رمضان، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر، 8 نصائح هامة للحصول على شعر صحي، أولها الاطمئنان على الحالة الصحية من خلال بعض التحاليل اللازمة مثل صورة دم كاملة ومخزون الحديد وفيتامين د وتحاليل أخرى بتختلف من حالة للآخرى.



وأكدت الدكتورة رحاب أن النصيحة الثانية هي فحص أى مشكلة بفروة الرأس أو الشعر عن طريق دكتور جلدية، مع ضرورة غسل الشعر قبل الفحص بـ 24 ساعة على الأقل وعدم وضع أى كريمات على الشعر.

وأشار أخصائي الجلدية والتجميل الحفاظ على شعر الأطفال من التساقط وزيادة إنباته يحتاج إلى ضرورة الاهتمام بتغذية الطفل بالعناصر المهمة لبناء جسمه مع اتباع روتين عناية مناسب لنوع الشعر.

وفيما يتعلق بالصلع الوراثي، أوضحت أنه من أهم مشاكل الشعر عند الرجال والسيدات ولابد من الاهتمام به وبدء العلاج وقت تشخيصه والالتزام بتعليمات الطبيب، وأهمها الالتزام بالعلاج وخاصة المينوكسيديل وعدم توقفه دون الرجوع للطبيب المعالج.

وبينت أن ما يسبب الذعر عند السيدات هو تساقط الشعر الشديد مصاحبا بفراغات بفروة الشعر وله أسباب كثيرة منها فترة الحمل والرضاعة أو عدم استخدام روتين خاص لنوع الشعر مع إهمال للحالة الجسمانية أو صلع وراثى لم يتم علاجه.

وتابعت أن الحالة النفسية للمريض من أهم العناصر التى يجب الانتباه لها فى علاج الشعر، مشددة على ضرورة البعد عن أى شئ يزيد من القلق والتوتر والعصبية عند المريض لأن زيادة هذه العوامل يمكن أن ينتج عنه بعض أمراض الشعر مثل الثعلبة أو شد الشعر سواء من الرأس أو الحاجب أو الدقن عن الرجال.

وذكرت أخصائي الجلدية والتجميل والليزر، أن التغذية السليمة مهمة في علاج الشعر، حيث يتكون الشعر من مجموعة بروتينات يمكن الحصول عليها من الوجبات الصحية، بالإضافة إلى أنها عامل مهم فى حصول الشعر على العناصر اللازمة له ليبقى بصحه ولمعان والحفاظ عليه من فقدانه لونه أو لمعانه، مشيرة إلى أن ظهور الشعر الأبيض في سن الشباب وسببه الشائع عدم الاهتمام بالأكل الصحى وكثرة الوجبات السريعة الغير صحية على الإطلاق.

واختتمت الدكتورة رحاب بأن علاج الشعر يحتاج انتظام في العلاج الموصوف من الدكتور المعالج طبقا لكل حالة مع متابعة شهريا إذا توافر ذلك، لمعرفة تطورات الحالة وإعطاء وقت كافئ لظهور نتيجة للعلاج لأن الشعر يحتاج وقت يتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر لظهور تحسن فى حالة الشعر ويمكن الاستعانة بجلسات الشعر سواء حقن الميزوثرابى أو البلازما الغنية بالصفائح الدموية أو غيرها على حسب وصف الطبيب المعالج.