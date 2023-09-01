الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انقطاع المياه عن بعض مناطق القاهرة لمدة 12 ساعة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس، مصر الجديدة، مدينة نصر، والحى العاشر).

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وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 1/9/2023، وحتى الساعة 10 صباح غدٍ السبت الموافق 2/9/2023.

وقالت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى، إن سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام الكلية الحربية.

وأهابت شركة مياه الشرب في القاهرة الكبرى بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن يتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجاناً بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 أو التواصل عبر خدمة واتس آب على رقم 01206665125.

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قطع المياه عن 3 مناطق بالقاهرة اليوم لمدة 12 ساعة