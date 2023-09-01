تداول 15 ألف طن بضائع و800 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر اليوم الجمعة أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة و800 شاحنة بضائع و256 سيارة وشملت حركة الواردات 6000 طن بضائع عامةومتنوعة و305 شاحنات بضائع و107 سيارات بينما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع عامةمتنوعة و495 شاحنة بضائع و149 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى القاهرةو الحرية وبوسيدون اكسبريس وتغادرالميناء العبارة أمل واستقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت الميناء 3 سفن وهى القاهرة والحرية وبوسيدون اكسبريس كما شهد ميناء نويبع البحرى تداول 2800 طن بضائع عامةمتنوعة و274 شاحنةبضائع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى بريدج وسينا وايلة، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 2556 راكبا بموانيها .



كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 445 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر يوليو وسجلت الصادرات 258 الف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الواردات خلال نفس الفترة والتى سجلت 187 ألف طن كما حققت الصادرات نسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة لعام 2022 وتركزت الزيادة فى موانئ سفاجا ونويبع والسويس والقصير.



وشهد ميناء سفاجا تداول 239 الف طن بضائع بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 142 ألف طن وصادر 197 ألف طن، بينما شهد ميناء نويبع تداول 42 ألف طن بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 17 ألف طن وصادر 25 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس تداول 37 الف طن بضائع بنسبة زيادة 70% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 28 ألف طن وصادر 9 آلاف طن بضائع كما استقبل الميناء 4173 سيارة بوزن 8358 طن بنسبة زيادة 41% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وشهد ميناء الحمراوين تصدير 27 الف طن فوسفات.

زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتى نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .