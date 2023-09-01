وفاة رجل الأعمال المصري محمد الفايد.. صور

توفي رجل الأعمال المصري محمد الفايد، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ94 عامًا، وذلك بعد مسيرة طويلة في عالم المال والأعمال، وأقيمت صلاة الجنازه بعد صلاة الجمعه في مسجد ريجنز بارك في لندن.

ولد الفايد في الإسكندرية عام 1929، وبدأ حياته المهنية في عالم الأعمال في مصر، ثم انتقل إلى دبي في عام 1960، حيث عمل في مجال العقارات والتنمية.

في عام 1975، انتقل الفايد إلى المملكة المتحدة، حيث اشترى فندق ريتز في باريس، ثم سلسلة محلات هارودز في لندن في عام 1985.

كان الفايد شخصية مثيرة للجدل، حيث كان له علاقات وثيقة مع العائلة المالكة البريطانية.

في عام 1997، توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس، واتهم الفايد العائلة المالكة البريطانية والمخابرات البريطانية والفرنسية بالتورط في الحادث.

شيع جثمان الفايد اليوم الجمعة من مسجد ريجنز بارك بلندن، وسط حضور عدد كبير من عائلته وأصدقائه.

فيما يلي أبرز المعلومات عن حياة الفايد:

ولد في الإسكندرية عام 1929.

بدأ حياته المهنية في عالم الأعمال في مصر.

انتقل إلى دبي في عام 1960.

انتقل إلى المملكة المتحدة في عام 1975.

اشترى فندق ريتز في باريس عام 1975.

اشترى سلسلة محلات هارودز في لندن عام 1985.

توفي ابنه دودي الفايد والأميرة ديانا في حادث سيارة في باريس عام 1997.

اتهم العائلة المالكة البريطانية والمخابرات البريطانية والفرنسية بالتورط في حادث وفاة ابنه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات محافظة الإسكندرية صور للجنازة ومقاطع فيديو.