تناول المكسرات يحسن صحة القلب والدماغ.. طبيبة توضح

تتضمن الحياة الصحية للقلب فهم المخاطر التي تتعرض لها، واتخاذ خيارات صحية، واتخاذ خطوات لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، بما في ذلك أمراض القلب التاجية، وهو النوع الأكثر شيوعًا من خلال اتخاذ التدابير الوقائية، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التي قد تؤدي إلى نوبة قلبية.

وقالت أخصائية التغذية آسيات خاتشيروفا، إن المكسرات تحتوي على مجموعة كاملة من المواد المفيدة لتحسين العديد من وظائف الجسم.

ذكرت خبيرة التغذية خاتشيروفا في مقابلة أن حفنة من المكسرات تعتبر وجبة خفيفة مثالية خلال النهار - وليس فقط لأنها مشبعة للغاية، وقال الخبراء إن تناول المكسرات يحسن صحة الدماغ والقلب.

أوضحت الطبيبة أن استهلاك المكسرات - الجوز واللوز والبندق والصنوبر والفول السوداني والكاجو وغيرها يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ويدعم وظائف المخ، كما يقوي أنسجة العظام والجهاز العصبي.

تحتوي المكسرات على فيتامينات وأحماض دهنية غير مشبعة ومعادن مهمة لعمل الجسم، أوميجا 3 وفيتامين Eالموجودان في المكسرات يقللان من خطر الإصابة بأمراض القلب ويدعمان صحة الدماغ، والمغنيسيوم والكالسيوم يقوي أنسجة العظام. وذكرت خاتشيروفا أن فيتامينات ب تساعد على تحسين وظائف الجهاز العصبي.

وأضاف خبير التغذية أن العديد من المكسرات تعتبر مصدراً ممتازاً للبروتين النباتي، الذي يساعد وجوده في النظام الغذائي إلى جانب البروتين الحيواني على إطالة العمر. ولكن من المهم ألا ننسى المكسرات يمكن أن تسبب الحساسية.