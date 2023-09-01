صبحي: استاد بورسعيد هدية من الرئيس السيسي.. وسيكون صرحا رياضيا كبيرا

قام وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد تطور الأعمال الجارية بالوقت الحالى بالاستاد.

وأكد وزير الرياضة أن هدية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للجمهور للبورسعيدي ستكون صرح رياضي كبير وسيكون مؤهل لاستضافة كبري الأحداث الرياضية.

واوضح صبحي ان التصميم الجديد لاستاد بورسعيد قد تم بالفعل التغيير بالكامل لكل اتجاهات المدرجات والملعب وتم وضع التصميم الجديد ليصبح اكثر ملائمة باتجاهات الاستاد وجهاته الاربعة المختلفة .وشدد وزير الرياضة ان ستاد بورسعيد سيصبح استاد جديد ومختلف تماما حيث تم تغير الملعب والمدرجات بالكامل وسيكون التصميم والتنفيذ الجديد على احدث طراز عالمى وحسب المواصفات العالمية.

وتوجه وزير الرياضة بالشكر الى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على متابعته الشخصية لتنفيذ أعمال تجديد ستاد بورسعيد

من جانبه توجه محافظ بورسعيد بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والسادة نواب بورسعيد، و مجلس إدارة النادي المصري والتي ساهمت في تذليل كافة المعوقات لسرعة البدء والانتهاء من تنفيذ وتحقيق حلم أبناء بورسعيد.

كما توجه النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بالشكر الى وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد على دعمهم من اجل اقامة وتجديد هذا الصرح الرياضي الكبير.

من جانب آخر، اكد الحسينى ابو قمر نائب رئيس النادى المصري أن ما يحدث من تطوير فى اهم مكان داخل بورسعيد والذي وافق رئيس الجمهورية على تنفيذه وهو القرار الذي اسعد جمهور بورسعيد والذي سيدخل بعد تجديدة ضمن المنشآت الرياضية المصرية والتى تشهد طفرة كبيرة فى الوقت الحالى.

تواجد بالجولة التفقدية الدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ و عبد الفتاح حافظ مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد.