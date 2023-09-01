ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، عناصر تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية.

ضبط تشكيل عصابي في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، عن كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المنزلة، بمديرية أمن الدقهلية من أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز، باكتشافه سرقة دراجته النارية حال توقفها بدائرة المركز.

وبالبحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنزلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب المغافلة، وأضافا بارتكاب 17 واقعة سرقة مماثلة، كما أرشدا عن المسروقات 18 دراجة نارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع عنصر إجرامى وأصيب 2 آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران في الغربية

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه، وأصيب 2 آخرين عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية.

قامت الأجهزة الأمنية بتوجيه حملة أمنية مكبرة بنطاق مديريتى أمن (الغربية والدقهلية) لضبط عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر "بدون ترخيص".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، ولدى استشعار العناصر بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرع (عنصر إجرامى شديد الخطورة - سبق اتهامه فى 32 قضية "سلاح نارى – مخدرات - سرقة بالإكراه"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى 4 قضايا "شروع فى قتل - مخدرات - سلاح نارى").. بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية.

وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات وفارغ لذات العيار- كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام - كمية من مخدر الهيروين).

كما ضبط (إثنين من العناصر الإجرامية شديدى الخطورة - سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا "مخدرات، سلاح") وتم نقلهما لإحدى المستشفيات عقب إصابتهما بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، وعثر بحوزتهما على (طبنجة - فرد خرطوش - طلقات مختلفة الأعيرة - كمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جرام).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

ياتي ذلك إدراكًا منها بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، وإنفاذًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى التصدى الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية للعناصر الإجرامية شديدة الخطورة.