بوتين يعلن أنه سيلتقي نظيره الصيني لتطوير العلاقات قريبًا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينج من أجل تطوير العلاقات بين موسكو وبكين، قريبًا، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

يشار إلى أن الرئيس بوتين زار الصين آخر مرة في فبراير 2022، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إصدار الأمر بالهجوم على أوكرانيا، إذْ حضر دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية في بكين وأجرى محادثات مع نظيره الصيني أعلن فيها الجانبان عن شراكة "بلا حدود".

خلال الشهر الماضي، قال يوري أوشاكوف، مساعد بالكرملين للسياسة الخارجية: “إن بوتين يعتزم زيارة الصين لحضور المنتدى”، في حين قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف: "إن الصين دعت بوتين باعتباره "الضيف الرئيسي""، حسبما ذكرت وكالة "تاس الإخبارية" في مايو الماضي.

سعت الصين مؤخرًا للعب دور وسيط محايد في الحرب الأوكرانية بطرح خطة مكونة من 12 نقطة لإحلال السلام في أوكرانيا، والتي تضمنت دعوات لاحترام السيادة وتسهيل تمرير صادرات الحبوب ووقف جميع الأعمال العدائية.

وفي السياق ذاته، تمتلك روسيا والصين معًا قوة بحرية لا مثيل لها في العالم، تضم أكثر من 1300 وحدة بحرية بينها نحو 150 غواصة تقليدية ونووية يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم.

بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2023، فإن الدولتين تمتلكان أضخم أسطولين حربيين في العالم، ويقدر مجموع قوتهما البحرية بنحو 3 أضعاف القوة البحرية للأسطول الأمريكي.