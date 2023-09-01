وصية الأحياء.. أهميتها في المرض والوفاة

يتردد الكثير من الناس في كتابة وصيتهم وهم أحياء، والتي تمثل وثيقة قانونية تحدد رغبات الشخص بشأن الرعاية الصحية وترتيبات المعيشة، وخطوة مهمة في حالة مرضه أو وفاته.

ذكرت (CNN) في تقرير لها، أنه يرجع التردد إلى الطبيعة البشرية، والتي ترفض الحديث عن الموت، إلا أن خبراء الشيخوخة والاختصاصيون الاجتماعيون، يحثون الناس على بدء المحادثة حول الشيخوخة في وقت مبكر، ووضع خطة تشمل ترتيبات الرعاية الصحية وترتيبات المعيشة وشؤون المال والقضايا الشخصية الأخرى.

الفوائد الرئيسية لوصية الأحياء:

تجنب اتخاذ القرارات الصعبة في الوقت الضيق، إذا أصيب شخص ما بمرض أو تعرض لحادث، فقد لا يتمكن من اتخاذ قرار بشأن الرعاية الصحية أو ترتيبات المعيشة. تساعد وصية الأحياء في ضمان أن يتم اتباع رغبات الشخص.

الحصول على الرعاية التي يريدها الشخص، ويمكن لوصية الأحياء أن تحدد ما إذا كان الشخص يريد الإنعاش القلبي الرئوي أو تلقي العلاج المكثف في حالة مرضه.

حماية حقوق الإنسان، ويمكن لوصية الأحياء أن تحمي حقوق الشخص، مثل حقه في الخصوصية واستقلاليته.

خطوات كتابة وصية الأحياء:

البحث عن نموذج وصية أحياء عبر الإنترنت أو من محامٍ.

ملء النموذج ومراجعة رغباتك مع أحد أفراد الأسرة أو صديق موثوق به.

توقيع وصية الأحياء وختمها.

الاحتفاظ بوصية الأحياء في مكان آمن.

عوامل يجب مراعاتها عند كتابة وصية الأحياء:

التأكد من أن رغباتك واضحة ومحددة.

مراجعة وصية الأحياء بانتظام لتحديثها حسب الحاجة.

إخبار أحد أفراد الأسرة أو صديق موثوق به بمكان وجود وصية الأحياء.