استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات بالغردقة

أكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغرقة على استمرار الحملات التفتيشية الأسبوعية على المحلات لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة وجودة الأغذية حيث قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بحملة للتفتيش على عدد ١٤ محلا في نطاق حي جنوب الغردقة عبارة عن مطاعم و كافيهات وسوبر ماكت ومحل لبيع الملابس ومحل بيع أحذية ومحلات لبيع حلويات وبازار وذلك لمتابعة الأسعار والتأكد من سلامة الأغذية ومصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأسفرت الحملة عن عمل عدد ٢ محضر لعدم وجود شهادة صحية و ٤ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأعدمت اللجنة ٥ كيلو فول سوداني و٢ كيلو كاجو و٢ كيلو مقبلات ومكسرات لتغيرها في الخواص الطبيعية.

كما قامت الحملة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح إشغال التوجه لحي جنوب الغردقة لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات كالاشتراطات البيئية بعدم وجود حاويات قمامة تفتح بالقدم محكمة الغلق وعدم استخدام الأكياس البلاستيك وملاحظات الأمن لصناعي لعدم وجود تقارير حماية مدنية وعدم استيفاء أي اشتراطات للأمن الصناعي والسلامة المهنية.

نفذت الحملة التفتيشية بكل من عضو من الطب البيطري والتموين والأمن الصناعي وتراخيص جنوب والبيئة جنوب تحت إشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بضرورة تنفيذ حملات مكثفة للرقابة على منشآت بيع وتداول الأغذية ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية بمحيط كل مدن المحافظة.