أماكن حول العالم لا تعرف القانون.. لا تخضع لسلطة دولة

منذ بداية التجمعات البشرية، كانت هناك قوانين وقواعد تحكم سلوك الناس والتعامل فيما بينهم ومع ذلك، هناك بعض الأماكن في العالم التي لا تخضع لسلطة أي دولة أو سلطة مركزية.

من هذه الأماكن:

1- مدينة سلاب في الولايات المتحدة الأمريكية

تقع مدينة سلاب في صحراء كاليفورنيا على مساحة 640 فداناً، كانت المدينة في الأصل قاعدة عسكرية أمريكية، ولكن تم إغلاقها في عام 1956 بعد ذلك، فبدأ الناس في الاستقرار في المنطقة، وشكلوا مجتمعًا مستقلًا.

لا توجد قوانين رسمية في مدينة سلاب، ولكن هناك اتفاق غير رسمي بين السكان ينص على عدم التدخل في شؤون الآخرين.

2- شبه جزيرة بين بلجيكا وهولندا

في عام 1843 تم الاتفاق بين بلجيكا وهولندا على الحدود بينهما، ومع ذلك أدت التغيرات في مسار نهر ميوز إلى تغيير الحدود الأصلية.

أصبحت بعض المناطق في شبه الجزيرة تحت سيطرة بلجيكا، بينما أصبحت مناطق أخرى تحت سيطرة هولندا ومع ذلك، كان من الصعب على الشرطة الوصول إلى هذه المناطق، مما أدى إلى سيطرة الجريمة على المنطقة.

في عام 2018، وافقت بلجيكا وهولندا على إعادة ترسيم الحدود لضمان وصول الشرطة إلى المنطقة.

3- جمهورية جزيرة الورد الإيطالية

في عام 1968، أعلن المهندس الإيطالي جورجيو روزا استقلال جزيرة اصطناعية تقع على بعد 12 كيلومترًا من ساحل مدينة ريميني الإيطالية، وأعلن روزا استقلال الجزيرة تحت اسم جمهورية الورد، وأصدر عملة وطوابع خاصة بها، وعين نفسه رئيسًا لها.

سرعان ما أصبحت الجزيرة وجهة سياحية شهيرة، ولكن الحكومة الإيطالية دمرتها في عام 1969.

4- القارة القطبية الجنوبية

لا تخضع القارة القطبية الجنوبية لأي دولة أو سلطة مركزية. في عام 1959، تم التوقيع على معاهدة أنتاركتيكا، التي تنص على أن القارة يمكن استخدامها لأغراض علمية وسلمية فقط.

لا توجد قوانين رسمية في القارة القطبية الجنوبية، ولكن هناك اتفاقات بين الدول الموقعة على المعاهدة للحفاظ على البيئة ومنع الجريمة.

5- مناطق أخرى

هناك مناطق أخرى في العالم لا تخضع لسلطة أي دولة، مثل المناطق التي تسيطر عليها القبائل أو المنظمات الإرهابية، هذه المناطق غالبًا ما تكون غير مستقرة وتشهد مستويات عالية من الجريمة.

هناك مجموعة متنوعة من الأماكن في العالم التي لا تخضع لسلطة أي دولة أو سلطة مركزية، هذه الأماكن تتمتع بقوانينها الخاصة، والتي قد تكون مختلفة تمامًا عن القوانين التي تطبق في البلدان الأخرى.