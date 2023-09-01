يد الزمالك 2006 يهزم المعادي بدوري المحترفين

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2006 على نظيره المعادي بنتيجة 37 - 36 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين.

وأشاد محمد رمضان "هتلر" المدير الفني للفريق بالمستوى الذي ظهر به جميع اللاعبين خلال اللقاء وإصرارهم على تحقيق الفوز لتكون بداية موفقة للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يواجه الفريق نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

الجهاز الفني لفريق يد الزمالك 2006

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: محمد رمضان "هتلر "مديراً فنياً ومحمد البوهي مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي وجمال شعبان إداريا.