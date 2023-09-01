"تقويم السلوك" في ختام ورشة مسرح الطفل بقصر ثقافة الغردقة

اختتم قصر ثقافة الغردقة ورشة مسرح الطفل التي أقامها ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية بمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

الورشة تدريب المخرج المسرحي شاذلي صالح وقام خلالها بتدريب الأطفال من رواد القصر هواة المسرح على التمثيل والأداء من خلال النص المسرحي "أبنائي الأعزاء" تأليف رحيل موسى، وتدور أحداثه حول السلوكيات الخاطئة مثل "التنمر والإسراف في استخدام الموبايل" والعمل على تقويم هذه العادات وعرض الأضرار الناتجة عنها وتم عرض العمل المسرحي بمشاركة الأطفال المتدربين بالورشة وسط إعجاب الجمهور وذلك بحضور سوسن عبد الرحيم مدير عام فرع ثقافة البحر الأحمر.

كما قدم عرض فني لفرقة أطفال قصر ثقافة الغردقة للفنون الشعبية تصميم وتدريب الفنان القدير رضا ياسين مدرب الفرقة تضمن استعراضات "الصيادين، الإسكندراني الإسباني" وفقرة غنائية للفنان سامح حمدي قدم فيها اغاني "سقفو على رمش عيونها" وسط إقبال كبير.

واستمرارا للفعاليات المكثفة بالقصر عقدت محاضرة بعنوان "أنواع الشخصيات وكيفية التعامل معها" ضمن سلسلة محاضرات التنمية البشرية، تحدثت بها دكتورة جيهان شوقي إخصائي إرشاد أسري موضحة أن هناك أنواع عديدة من الشخصيات من ضمنها النرجسية والاجتماعية والحسّاسة وأن طرق التعامل تختلف باختلاف الشخصية، إلى جانب ورشة تصميم غلاف كتاب عن "اليوم الدولي للشباب" مع المدربة إيرين رشدى أخصائي فنون تشكيلية بالقصر استخدمت فيها "ورق وألوان خشب".

ومن ناحية أخرى شهدت مواقع فرع ثقافة البحر الأحمر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي عددا متنوعا من الفعاليات والأنشطة المقدمة للرواد ضمن البرامج الصيفية حيث عقدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا محاضرة بعنوان "معالجة أسباب التطرف" تحدث بها مصطفى محمد بإدارة سفاجا التعليمية عن مفهوم التطرف وأسبابه وسبل معالجته أعقبها أمسية شعرية بقاعة المكتبة للشاعر إسلام عبدالباسط عضو نادى أدب سفاجا ألقى فيها بعض قصائده منها "وصال النبي، وسكوت".

وعقد بيت ثقافة الحمراوين محاضرة بعنوان "المخدرات وأخطارها على المجتمع" تحدث بها غريب جاب الله -كبير معلمين مقدما تعريفا للمخدرات، ومدى تأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع في مختلف الجوانب وقدم المحاضر عددا من النصائح التوعوية للوقاية من المخدرات

كما أقامت مكتبة الخالدين بسفاجا ورشة عمل متنوعة عن كيفية إدارة الوقت في الفترة الصيفية وتنمية القدرات الإبداعية للأبناء وقامت بتنفيذ الورشة -عفاف علي معلم خبير بمدرسة الزهراء الابتدائية متحدثة عن تنظيم الوقت والاستفادة منه بمشاركة الأبناء في الأنشطة التي تطور من مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية.