قرار هام من السفارة المصرية بكييف بشأن صلاحية جواز السفر للطلاب المصريين

العودة عبر مولدوفا..

أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية بأوكرانيا، بمدينة كييف، خبر هام للطلاب المصريين الراغبين في العودة عبر مولدوفا، والمنتهي جواز سفرهم أو قارب على الإنتهاء، بأن السفارة ستقوم بمد صلاحية جوازات السفر لـ 6 أشهر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية بمصر بشأن كل حالة على حدة.

العودة إلى مصر عبر مولدوفا

جاء هذا القرار بعد تلقي السفارة المصرية بكييف طلبات عديدة من الطلاب المصريين المتواجدين بأوكرانيا بالعودة إلى مصر عبر مولدوفا، وبسبب عدم قبول الجانب المولدوفي وثائق السفر السارية لمدة 3 أشهر، وكذلك جوازات السفر المتبقي في سريانها 3 أشهر أو أقل.

السفارة المصرية بكييف

وأهابت السفارة المصرية بكييف الطلاب المصريين بأوكرانيا والراغبين في العودة إلى مصر عن طريق مولدوفا ممكن ينطبق عليهم ما سبق سرعة التوجه إلى السفارة، وتقديم صورة جواز السفر “مع إحضار الأصل للإطلاع” لكي يتنسى اتخاذ اللازم لمد صلاحية جواز السفر لمدة 6 أشهر.