ضبط 3 محاولات تهرب جمركى بقيمة 4 مليون جنيه عبر ميناء سفاجا

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط عدد 3 محاولات تهرب جمركى لتليسكوب بندقية وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة كشف المعادن وكمية من مستلزمات أجهزة إنذار الحريق وقطع غيار السيارات بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودى تم الإشتباه فى الأمتعة الشخصية ل 3 ركاب قادمين من السعودية والكويت والإمارات وبتفتيش الأمتعة تبين وجود 1 تليسكوب بندقية و 1044 من مستلزمات أجهزة إنذار الحريق و 22 قلم كاشف معدن الماس و 1430 جراب هاتف محمول مقاوم للماء و 25 هاتف ارضي و 154 فانوس سيارة مخباة بأماكن يصعب الوصول إليها داخل طرود الأمتعة الشخصية .

وقد بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 4 مليون و 73 الف و 150 جنيه.

قرر عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .